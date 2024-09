Fã de Deolane perde celular em tumulto e cobra advogada

Deolane Bezerra deixou Colônia Penal Feminina do Recife na tarde desta segunda-feira (9/9) em meio a um aglomerado de fãs. Uma delas, no entanto, perdeu o celular durante o tumulto e cobrou a advogada para ganhar um novo.

“Perdi até meu celular por causa disso, menino. Estava um tumulto. Derrubaram meu celular, estavam querendo roubar até repórteres”, disse a mulher não identificada em entrevista ao SBT.

Ela então cobrou a advogada e pediu ajuda para comprar um novo aparelho. “Bora todo mundo fazer uma vaquinha para comprar outro celular para mim, por favor. Deolaneee”, disse.

No meio da muvuca que ainda estava no local, a mulher que viralizou brigando com o marido na frente do presídio também deu entrevista. “Fazem cinco dias que eu estou aqui. Meu marido veio aqui e rasgou meu cartaz, me esculhambou”, contou ela, que também não foi identificada.

Veja as primeiras imagens de Deolane Bezerra fora da cadeia

Deolane Bezerra deixou a prisão na tarde desta segunda-feira, após quase uma semana na Colônia Penal Feminina do Recife. Ela foi ovacionada e carregada pelos fãs que a esperavam na porta do local. A influencer declarou: “Foi uma prisão injusta e criminosa”.

As imagens mostram que Deolane deixou o presídio carregada nos braços dos fãs. A influencer falou com a imprensa e também atendeu aos seguidores. Momentos após a soltura, ela foi às redes sociais.

Em seu Instagram, a influencer publicou uma foto com a boca tampada com um papel, que continha um X desenhado em vermelho, e deixou uma legenda sugestiva: “Carta aberta…”. A postagem faz referência à carta que ela publicou nesse domingo (8/9).

Prisão domiciliar de Deolane Bezerra

Apesar de ter deixado o complexo, Deolane vai precisar cumprir prisão domiciliar em sua mansão localizada em Pernambuco. A influencer deve permanecer com uma tornozeleira eletrônica e pedir autorização à polícia para deixar o imóvel.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Deolane foi beneficiada pelo Acordo nº 318, que diz que a “prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”. A advogada é mãe de Valentina, de 8 anos.

O acordo, entretanto, não pode ser utilizado por Solange Bezerra, que tem 56 anos. Devido à situação, ela continuará na penitenciária. Apesar da explicação jurídica, Dayanne e Daniele se mostraram revoltadas pelas redes sociais.