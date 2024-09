Família de jovem assassinado na Expoacre organiza manifestação na última noite da feira em busca de Justiça

A família de Wesley Santos da Silva, jovem que foi assassinado pelo policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto durante a Expoacre 2023, está organizando uma manifestação na última noite da Expoacre 2024, durante a feira, no domingo (8).

A ação tem como objetivo chamar a atenção para o caso e exigir justiça, além de protestar contra a impunidade e o risco de que o acusado continue em liberdade.

O incidente que resultou na morte de Wesley e na tentativa de feminicídio contra Rita de Cássia ocorreu na madrugada de 7 de agosto de 2023, durante a Expoacre em Rio Branco.

Raimundo Nonato, que foi denunciado pelo Ministério Público do Acre e está aguardando julgamento, confessou ser o autor dos disparos que vitimaram Wesley e feriram Rita. O caso gerou uma onda de indignação pública e levou a várias manifestações em busca de justiça.

A mãe de Wesley, em declarações emocionadas, expressou seu desespero e determinação.

“Amanhã vamos estar lá com um grito de socorro pelo que aconteceu injustamente com meu filho. Tudo aconteceu na última noite de Expoacre, então amanhã é um dia muito importante para se manifestar e gritar por justiça. Queremos chamar a atenção para que a injustiça não caia no esquecimento. O policial já foi convocado para júri, mas queremos garantir que ele não saia impune e não tenha a chance de cometer novos crimes.”