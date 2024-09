Família faz campanha para trazer para o Acre corpo de acreana vítima de feminicídio no MT

Após a morte da jovem Juliana Valdivino da Silva, 18 anos, que faleceu na manhã desta quarta-feira (25), no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), no Mato Grosso (MT), a família dela, que mora no Acre, abriu uma vaquinha online para conseguir trazer o corpo da acreana.

Juliana havia ficado internada na UTI durante 16 dias. O acusado do crime é Djavanderson de Oliveira Araújo, ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu em Paranatinga, interior do estado. Ela teve 90% do corpo queimado após o ataque.

“Como os custos são altos para realizar o translado de Mato Grosso até o Acre, e nossa família não dispõe desses recursos, pedimos sua colaboração para que possamos dar um último adeus à nossa menina. Qualquer ajuda é muito bem vinda. Desde já agradeço. Chave pix: 68999795040”, escreveu a mãe da jovem.