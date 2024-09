Final Fantasy XVI e God of War são destaques nos lançamentos da semana

O gameplay expandiu o sistema de combate do game anterior com novos combos, possibilidade de causar dano elemental com as Lâminas do Caos ou Machado Leviathan, usos mais versáteis de escudos e mais. Usuários também podem escolher diferentes armaduras para equipar Kratos e obter diversos efeitos. No PC, o jogo terá suporte a tecnologias de upscalling como Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS, compatibilidade com monitores ultrawide e a possibilidade de conectar um joystick DualSense para jogar como no PS5. God of War: Ragnarok está disponível para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249,90.