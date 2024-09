Fumaça e poluição preocupam acreanos que comparecem à Expoacre nesta segunda-feira

A seca extrema e a grande quantidade de fumaça invadiu a Expoacre 2024 na sua terceira noite, nesta segunda (02).

O fenômeno causou o cancelamento das aulas da rede municipal e preocupa quem visita a feira do agronegócio.

“Eu já uso minha máscara porque eu tenho medo, porque essa fumaça… é claro que a gente está inalando, é igual a gente está fumando, né? Está levando tudo pro pulmão e depois vão aparecer coisas que não são boas”, explicou Dona Ingraça.

Mesmo sem nunca ter tido problemas de saúde relacionados à fumaça, ela afirma que está se prevenindo contra os efeitos da poluição causada pelas queimadas.

Ela relata que, apesar de ter se preparado para a exposição, as condições climáticas, especialmente com a fumaça intensa, a fizeram adiar a visita em um dia.

“Eu até queria vir ontem, mas deixei pra vir hoje. Hoje está pior, né? A poeira está boa, mas a fumaça está horrível, menina. E eu me previno, sabe?”, disse.

Preocupada também com a saúde de outras pessoas, Dona Ingraça se solidariza com quem está mais vulnerável:

“Eu imagino esses pais que têm criança, e que têm pessoas bem idosas, com problema de pulmão. Já imaginou? Ave Maria, meu Deus do céu. Graças a Deus que lá em casa a gente está bem.”

Impactos

Entre uma das medidas anunciadas é a suspensão das aulas na rede pública de ensino da Prefeitura da capital. As aulas serão suspensas até a próxima sexta-feira, 6 de setembro e será oficializado por meio de um decreto que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado.

A prefeitura também decidiu ampliar os horários de atendimento em duas Unidades de Saúde: a URAP do São Francisco e a URAP Cláudia Vitorino, no Taquari.

Segundo a prefeitura de Rio Branco, houve um aumento de 62% nos registros de síndromes respiratórias em Rio Branco.

Na tarde desta segunda-feira (2), o índice de quantidade de partículas poluídas no ar, era de 359 mg/m3, considerado um nível extremo.

Assista ao vivo a transmissão da 3º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: