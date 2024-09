Gladson é diagnosticado com pneumonia e precisa se afastar do Governo; veja detalhes

O governador Gladson Cameli foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e vai precisar ficar afastado do Governo do Estado por cinco dias. A informação foi divulgada pela assessoria do governador neste sábado (14).

A nota não dá detalhes sobre o estado de saúde do governador, mas informa que o governador ‘está bem’ e seguindo repouso em casa.

Os compromissos oficiais de Gladson deverão ser remarcados para as próximas semanas, ‘conforme novas avaliações’ do quadro de saúde dele.

Gladson teve um intensa agenda nos últimos dias durante as nove noites da Expoacre 2024.

Veja a nota na íntegra: