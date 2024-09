Gladson ressalta importância da vitória de Bocalom no 1º turno para avanços na Saúde

Focar na continuidade das ações e fortalecimento da gestão municipal e estadual. Este tem sido o discurso do governador Gladson Cameli em apoio à candidatura de Bocalom, que disputa a prefeitura de Rio Branco pela segunda vez. Na noite desta segunda-feira, 23, um evento reuniu servidores da Saúde e Turismo, na Maison Borges, para demonstrar o apoio à chapa Produzir Para Empregar, que tem como vice Alyssson Bestene.

Ao chegar no local, o governador destacou que acredita em uma vitória no primeiro turno, apostando nos avanços e projetos do Estado em parceria com a prefeitura.

“É um trabalho que está dando certo, focando no cuidado das pessoas. Hoje mesmo nós tivemos várias reuniões, tanto nós do Estado quanto da Prefeitura, para fazermos ações em combate à limpeza de rios. Nós não podemos ficar de braços cruzados, então o que está dando certo não é para ser mudado”, disse.

Cameli destacou ainda que a vitória de Bocalom e Alysson no primeiro turno é sinônimo de celeridade em pautas importantes que pedem urgência em ações.

“Acabando as eleições, vamos sentar logo em seguida para já fazer o plano de 2025 e cumprir o que foi prometido e, de fato, a gente possa unir nossas forças. Sempre que as pessoas falam que a prefeitura precisa do governo, faço questão de corrigir, porque os dois precisam unir forças”, pontuou.

O secretário Pedro Pascoal, um dos anfitriões da festa, reforçou que a prefeitura sempre foi parceira do Estado e que novos projetos já estão sendo discutidos, principalmente na pasta da Saúde.

“Bocalom o senhor é um cara sábio, porque escolheu para ser seu vice um dos melhores secretários de Saúde que tivemos, que conseguiu remar nessa pasta durante a pandemia. Já temos carta branca do governador para levar especialistas para os postos de saúde, vamos ampliar e colocar o terceiro turno nas unidades básicas de saúde. O governador já deu aval para a gente cofinanciar, só precisamos ter uma prefeitura alinhada com o governo”, pontuou.

O senador Marcio Bittar usou a palavra para destacar como a sociedade é a mais beneficiada com essas ações.

“O governador Gladson Cameli realiza muito, mas quero ressaltar uma coisa que o governador provou que ainda é capaz de ocorrer no Acre: governar sem perseguir ninguém”, disse ao pedir mais um voto de confiança a Bocalom.

Em todas as falas, deputados, senadores e diretores ligados à Saúde destacaram a atuação de Alysson Bestene durante a pandemia, tomando as decisões acertadas em um momento que a população precisava de resposta rápida.

O candidato a vice na chapa, Bestene destacou que é necessário estar alinhado aos representantes, o que já foi comprovado pelo trabalho desenvolvido pelo atual prefeito. Como odontólogo, ele ressaltou os avanços feitos na área da saúde bucal e de forma geral.

“Sou concursado na prefeitura desde 2004, voltei à casa recentemente e vi mudanças, com unidades de saúde reformadas, dez vans odontológicas para atender ribeirinhos”, pontuou.

Um dos focos da gestão, segundo Alysson, vai ser reforçar a Atenção Primária com a ajuda do governo de Estado.

“A atenção primária é a porta de entrada. Então, queremos fortalecer ainda mais a rede primária, com especialistas, reestruturando as unidades e aumentando o horário de atendimento para desafogar a média e alta complexidade. Contamos com a ajuda de cada um de vocês, com cada profissional de saúde. Peço humildemente o apoio de cada profissional, não existe eleição ganha antes de abrir a última urna.”

Se direcionando a centenas de apoiadores, o governador Gladson Cameli disse que não abre mão da união para cuidar do estado.

“Onde eu passo, tenho falado da minha gratidão com a bancada federal, da importância do fortalecimento do poder municipal. Eu sei o que é melhor pra capital e preciso unir forças para que a gente consiga diminuir as dificuldades desse povo que tanto precisa”, reforçou.

O candidato Bocalom disse que as parceiras só devem gerar benefício para a população. Além disso, revelou que um dos seus projetos importantes na saúde é voltado para o Segundo Distrito.

“A Saúde só vai bem se a gente trabalhar junto e é necessário desafogar o sistema de saúde e isso só pode ser feito trabalhando a saúde primária, cuidando antes que a doença se instale. Queremos montar um pronto-socorro no Segundo Distrito e vamos discutir isso com o Estado, porque aquela UPA pode virar o PS e a prefeitura assume”, reforçou.

Bocalom pontuou ainda outras metas; a de entregar 2.141 casas populares, com investimento de R$ 350 milhões; reforço no Asfalta Rio Branco; construção de quatro restaurantes populares e obras em andamento.

“Não podemos deixar tudo isso para. Se sairmos, isso para. Eu preciso da ajuda de vocês e o governador também pra gente continuar nosso trabalho.”

Confira a galeria: