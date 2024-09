Governo cancela show de Wanderley Andrade na Expoacre, marcado para esta quinta

Em nota, o Governo do Acre anunciou o cancelamento do show do cantor Wanderley Andrade, que aconteceria nesta quinta-feira (5), em mais uma noite da Expoacre 2024.

Sem detalhar os motivos, o governo informou apenas que o cancelamento ocorreu ‘por motivos de força maior’ e pediu desculpas pelo imprevisto.

“Esperamos em breve receber novamente, no Acre, o maior artista do brega-pop nacional para um grande show”, disse a nota.

Esse é o primeiro show cancelado na edição da Expoacre deste ano. A apresentação do cantor gospel Thalles Roberto, também marcada para esta quinta-feira (5), segue sem modificações.