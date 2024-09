Governo entrega revitalização do Batalhão do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul

A obra de ampliação e revitalização do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate à Incêndio Florestal, em Cruzeiro do Sul, foi entregue nesta sexta-feira (27), pelo governo do Acre. Avaliada em R$ 2. 351.805 milhões, a reestruturação e modernização de unidades, busca assegurar um ambiente digno para o funcionalismo público de suas funções.

A cerimônia contou com a participação do governador Gladson Cameli, que destacou que a entrega do benefício representa um símbolo da política estadual, visando melhorar a oferta dos serviços públicos. “É uma alegria para mim, como governador do Acre, estar na terra onde nasci entregando mais este investimento, que é de suma importância para a vida das pessoas e do nosso meio ambiente”, disse.

Além de moderna identidade visual, com fachada feita com material composto de alumínio, e reforma total da piscina, a estrutura recebeu as trocas do piso, da cobertura, do forro, dos sistemas elétrico e hidráulico e nova pintura, entre outras benfeitorias.

A realização foi a primeira em 34 anos de fundação da unidade. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) foi a responsável por executar e fiscalizar a obra. “Estamos muito felizes porque, a partir disso, nossos 72 militares contam com melhor comodidade para trabalhar, beneficiando diretamente a nossa população. Em nome do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, quero agradecer ao governador Gladson Cameli pelo olhar especial destinado ao batalhão de Cruzeiro do Sul”, disse Jozadac Ibernon, comandante do 4° BEPCIF.

Também estiveram presentes na cerimônia o deputado estadual Nicolau Júnior; o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso; o titular da Casa Civil, Jhonatan Donadoni; e representantes das forças de segurança locais.