Homem morre afogado em banho na estrada de Manoel Urbano

Um trágico incidente ocorreu em uma propriedade situada no km 12 da BR-364, entre Manoel Urbano e Sena Madureira neste domingo (1º). O autônomo Lucélio Silva, conhecido na região, foi vítima de afogamento em um local que é utilizado como banho.

De acordo com as informações disponíveis, Lucélio foi encontrado dentro da água por pessoas próximas. Apesar dos esforços dos socorristas para reanimá-lo, a tentativa foi em vão, e o autônomo foi declarado morto no local.

Até o momento, os detalhes exatos sobre as circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidos.

A notícia trouxe um profundo sentimento de tristeza e consternação entre familiares e amigos de Lucélio. A comunidade está em luto pela perda de um membro querido, e as autoridades estão investigando o caso para entender melhor o que causou o trágico acidente.

Neste momento, o foco está no apoio à família enlutada e na busca por respostas que possam ajudar a evitar incidentes semelhantes no futuro.