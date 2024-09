Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

A COLABORAÇÃO

Data estelar: Lua quase Cheia em Peixes.

Somos a máscara social com que somos identificados na civilização, a máscara conhecedora das leis, das finanças e das formalidades necessárias para ascendermos na escala social, e não há nada de desprezível por sermos essas máscaras, é apenas parte do jogo.

A outra parte do jogo é que também somos um ser invisível, mas não por isso menos real, que precisa resolver dilemas na intimidade dos pensamentos e do coração, e que por mais terapias que façamos na tentativa de compartilhar o que sentimos e pensamos, ainda assim estamos sós na hora em que colocamos a cabeça no travesseiro.

Entre a máscara social e o ser subjetivo está a consciência, mediadora dessa relação para que, na melhor das hipóteses, a máscara e o ser interior funcionem em colaboração.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontrar os instrumentos e ferramentas adequadas para fazer o que pretende parece mais difícil do que é, porque nesta parte do caminho há dispersões que desviam a atenção para assuntos aleatórios sem importância.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria melhor que todo mundo se entendesse e não fosse necessário fazer intervenções duras para ajustar o movimento, porém, as coisas são como são, e nem sempre são do jeito que a gente gostaria. É o princípio da realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria melhor que você não cedesse à pressão de oferecer respostas definitivas aos acontecimentos, porque sua alma se incomodaria demais com essa situação, já que a única certeza que tem é a de que deve ganhar tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Palavras ditas não podem ser recolhidas, e o impacto que provocam não pode ser modificado tampouco. Talvez seja hora de você pensar melhor no que pretende dizer, não porque esteja errado, mas porque precisa de mais cuidado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha a cabeça fria e calcule minuciosamente as respostas que você vai dar às pessoas e aos acontecimentos que elas provocam, porque qualquer reação impulsiva de sua parte só agregaria inconvenientes. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pode ser que sua atitude gere críticas e mal-estar, porém, mesmo assim vale a pena você continuar levantando questionamentos sobre o que acontece, em vez de permitir que as pessoas se acomodem em suas zonas de conforto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por enquanto, será melhor você silenciar suas opiniões e esperar para ver o que acontece e, enquanto isso, amadurecer suas ideações. Talvez esperar seja uma espécie de tormento, mas os resultados serão compensadores.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A alta rotatividade das pessoas que passam pela sua vida neste momento dá um pouco de vertigem, mas o cenário precisa ser encarado com espírito criativo, porque as potencialidades envolvidas são muito interessantes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De acordo com as possibilidades e com o alcance de seu entendimento sobre as leis da vida, faça o melhor nesta parte do caminho. Dependa mais de sua boa ou má vontade do que da natureza das circunstâncias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As ideias vieram para ficar e atormentar um pouco sua alma com perspectivas que não podem ser realizadas de imediato, mas que possuem energia suficiente para inquietar e fazer sair da zona de conforto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você investigue direito suas suspeitas para não dar de cara com suas próprias fantasias a respeito do que acontece. Tudo merece investigação, evitando que sejam feitos julgamentos apressados e condenações.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Debater ideias é necessário, mesmo que isso seja desconfortável, por ter de ouvir posicionamentos que colocam em dúvida suas certezas. O debate é imprescindível, porque na prática ninguém têm todas as razões de seu lado.