Ifac convida para lançamento de livro dos 14 anos e de galeria de reitores

O Instituto Federal do Acre convida toda a comunidade para o lançamento do livro de 14 anos de história e para a inauguração da galeria de reitores nesta quarta-feira, 18 de setembro, às 14h30. O evento será no auditório da reitoria do Ifac, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

A programação do evento terá o lançamento do livro digital “Instituto Federal do Acre: Olhares, Memórias e Trajetórias da Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Estado do Acre”, pela Editora do Ifac (Edifac). A obra abrange desde a estrutura da instituição e suas políticas educacionais até os resultados alcançados ao longo dos 14 anos de funcionamento, evidenciando a influência transformadora do Ifac na vida das pessoas e no progresso da região.

O livro tem como organizadores a reitora Rosana Cavalcante dos Santos, a diretora-chefe da Edifac, Kelen Gleysse Maia Andrade e o diretor de Comunicação do Ifac, Evaldo Pereira Ribeiro.

Durante a programação também serão feitas homenagens à reitora Rosana, cujo mandato se encerra este ano. A gestora será homenageada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) com a “Comenda Luiz Inácio Lula da Silva” que será entregue pelo diretor executivo do órgão, Alexandre Bahia. A comenda é entregue anualmente a pessoas que se destacam pela contribuição significativa à educação profissional, científica e tecnológica no Brasil.

A reitora do Ifac por dois mandatos também receberá uma placa de homenagem do próprio Instituto, que será entregue pelo pró-reitor de Extensão e reitor eleito, Fábio Storch de Oliveira.

Após o lançamento do livro digital e as homenagens à reitora, será realizada a inauguração da galeria de reitores que ficará localizada no primeiro piso do prédio, ao lado da sala de reuniões do gabinete.

Na galeria constarão as fotos dos reitores do Ifac: José Carlos Nunes de Mello (2009-2009), Elias Vieira de Oliveira (2009-2010), Marcelo Minghelli (2010-2012), Breno Carrilho Silveira (2012-2014) e Rosana Cavalcante dos Santos (2014-2024).

O evento contará com uma apresentação do cantor e compositor acreano Alberam Morais.