Ifac participa de premiação internacional e fortalece parcerias globais em Educação

O Instituto Federal do Acre (Ifac) atingiu mais um marco significativo no cenário internacional, na última quarta-feira (25/9) durante o Congresso da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP), realizado em Montego Bay, Jamaica, quando o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) foi anunciado como o vencedor do Prêmio de Excelência da WFCP, na categoria “Cidadania Global”.

A premiação reconheceu o e-book “Vozes da Internacionalização: narrativas de estudantes e servidores(as) da Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, uma obra que documenta histórias reais de internacionalização vividas por alunos e servidores da Rede Federal ao longo dos últimos 15 anos. O Ifac foi uma das instituições protagonistas, contribuindo com histórias marcantes de seus estudantes e ampliando sua projeção internacional.

“A participação do Ifac foi particularmente relevante, com a inclusão de duas narrativas no e-book: a da ex-intercambista do Ensino Médio do campus Rio Branco, Vitória Renata Nunes Barros, tendo como coautora Luciana Maira de Sales Pereira, e outra do ex-intercambista do Ensino Superior do campus Sena Madureira, Thawan Bezerra Martins”, destaca a reitora Rosana Cavalcante.

O diretor sistêmico de Relações Internacionais, Luiz Eduardo Guedes, diz que essas histórias representam a diversidade e a riqueza de experiências de estudantes do Acre que tiveram a oportunidade de vivenciar outras culturas e sistemas educacionais ao redor do mundo. “Além disso, o recém-lançado livro do Ifac inclui um dos textos de autoria de seus alunos no capítulo “Vozes da Internacionalização”, reforçando o compromisso da instituição com a difusão do conhecimento produzido por sua comunidade acadêmica”.

E-book premiado – O e-book premiado apresenta 82 narrativas de ex-alunos, discentes e servidores da Rede Federal que passaram por experiências de internacionalização. Essas histórias não apenas evidenciam o impacto global da educação oferecida pela Rede Federal, mas também mostram o papel transformador que a internacionalização desempenha na formação de indivíduos e no fortalecimento de suas perspectivas profissionais e acadêmicas.

O projeto foi uma colaboração entre o Fórum de Assessores de Relações Internacionais do Conif (Forinter), as Diretorias de Relações Internacionais e de Comunicação do Conif, e teve sua publicação realizada pela editora do Instituto Federal Catarinense (IFC).

A premiação é parte de uma sequência de reconhecimentos internacionais que a Rede Federal tem conquistado nos últimos anos, com o Ifac participando ativamente desses projetos:

2022: Projeto Português como Língua Adicional em Rede (PLA em Rede), no qual o Ifac contribuiu com ofertas de turmas.

2023: Projeto Latin-America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network (LaPassion em Rede), no qual o Ifac participou com o envio de duas estudantes (CRB).

2024: Projeto Vozes da Internacionalização, com a participação do Ifac com dois textos de ex-intercambistas.

Reconhecimento Global – O vice-presidente de Relações Institucionais do Conif e reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada, comentou sobre a importância da premiação: “O Conif e a Rede Federal se consolidam entre as principais instituições do mundo, demonstrando o papel e a importância que a gente tem, o quanto estamos alinhados com o que acontece de mais moderno e avançado na Educação Profissional e Tecnológica em todo o mundo”.

Esse reconhecimento internacional reforça o papel do Brasil como um centro de excelência em educação profissional e tecnológica, e o Ifac, em particular, se destaca como uma instituição que tem investido fortemente na internacionalização de seus estudantes e servidores. O compromisso do Ifac em oferecer oportunidades globais aos seus alunos é um reflexo direto dessa estratégia.

Fortalecimento de Parcerias Internacionais

Paralelamente ao evento da WFCP, a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, acompanhada do diretor sistêmico de Relações Internacionais, Luiz Eduardo Guedes, realizaram uma visita técnica a duas unidades do Heart College of Innovation and Technology, na Jamaica. O Heart College é conhecido por sua expertise em inovação e tecnologia aplicada à educação e tem uma forte reputação no Caribe.

Durante essa visita, a reitora do Ifac entregou uma carta de intenção com propostas de cooperação entre as duas instituições, abrindo caminho para colaborações que incluem o fortalecimento do engajamento científico, tecnológico e social entre o Ifac e o Heart College, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e soluções que impactem positivamente ambas as comunidades acadêmicas.

A carta propõe, ainda, a promoção da cooperação acadêmica internacional, com a criação de programas de intercâmbio de estudantes e docentes, além de projetos conjuntos de pesquisa científica e tecnológica. Além disso, através de parceria poderão ser organizados eventos acadêmicos, como conferências, seminários e workshops, ampliando o alcance da produção acadêmica de ambas as instituições e incentivando a troca de conhecimentos e práticas pedagógicas.

Com a parceria, poderão ser facilitados programas de dupla titulação, que permitirão o reconhecimento e a validação de diplomas entre as duas instituições, oferecendo aos alunos novas oportunidades de formação global, bem como a colaboração em pesquisas acadêmicas, incluindo a promoção de artigos científicos e a ampliação de estágios para os estudantes, tanto em nível nacional quanto internacional.

Essa parceria em potencial promete não apenas ampliar as oportunidades de intercâmbio e cooperação acadêmica para os alunos e servidores do Ifac, mas também consolidar o instituto como um importante ator no cenário educacional global.

Compromisso do Ifac com a Internacionalização – A presença do Ifac no Congresso da WFCP e as parcerias estratégicas firmadas na Jamaica são parte de um esforço contínuo para posicionar a instituição como uma referência em educação internacional. Nos últimos anos, o Ifac tem se dedicado a ampliar suas fronteiras e criar uma rede global de oportunidades para seus alunos e servidores, garantindo que eles tenham acesso às melhores práticas e inovações educacionais do mundo.

A internacionalização da educação, um dos pilares da estratégia do Ifac, tem proporcionado aos estudantes e servidores não apenas a chance de conhecer novas culturas, mas também de desenvolver competências essenciais para o mercado de trabalho global.

Com mais essa conquista, o Ifac demonstra que está no caminho certo para se tornar um dos principais polos de inovação educacional e internacionalização da região Norte, elevando o nome do Acre e do Brasil ao cenário mundial.

(Com informações da Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais)