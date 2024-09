Jake Paul revela como está o estado de saúde de Tyson antes de superluta na Netflix

Faltam pouco mais de dois meses para que a superluta entre o youtuber Jake Paul, de 27 anos, e o ex-pugilista Mike Tyson, de 58, seja disputada com transmissão inédita e ao vivo do serviço de streaming Netflix. O confronto estava marcado para o dia 20 de julho, no entanto, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados teve um mal-estar durante um voo de Miami para Los Angeles, e o duelo foi remarcado para o dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, casa do Dallas Cowboys.

O próprio Mike Tyson contou nas redes sociais que o mal-estar foi causado por uma úlcera. Diante disso, médicos recomendaram um período de descanso para o ex-pugilista, que estava pegando pesado nos treinos para encarar o jovem Jake Paul nas regras do boxe.

Mas e agora: Tyson ainda tem condições de enfrentar um adversário 30 anos mais jovem?

Estado de saúde de Tyson

Em entrevista ao site TMZ, Jake Paul revelou como está o estado de saúde do ex-campeão faltando poucos dias para o grande evento no Texas. De acordo com ele, não há qualquer motivo para que os fãs se preocupem, pois a superluta não será adiada ou cancelada.

“Não tenho preocupações. Ele está se saindo muito bem. Está super saudável nos bastidores e se sentindo muito bem. É nisso que estamos nos concentrando”, contou Jake Paul.

Ainda conforme o youtuber, Mike Tyson e ele estão prontos para encarar qualquer ferimento na superluta. Paul descarta dessa maneira qualquer hipótese de uma combate encenado.

“Uma luta profissional significa guerra, e eu não encaro isso de forma leviana. Você pode se machucar ou se ferir gravemente lá dentro. Portanto, se você não está lá para ir à guerra, então deve simplesmente sair”, concluiu.

Tyson x Paul

Mike Tyson aposentou-se do boxe profissional em 2005 com um recorde de 50 vitórias e 6 derrotas. Ele ainda voltou aos ringues em 2020 para um combate de exibição contra Roy Jones Jr. Naquele confronto, os lutadores usaram luvas de 12 onças, nenhum juiz lateral contabilizou os pontos e o vencedor não foi anunciado.

Jake Paul, por sua vez, tem um cartel de dez vitórias (sete por nocaute) e uma derrota desde que se tornou profissional, em 2020.

O youtuber já venceu grandes nomes do MMA que se arriscaram no boxe como Anderson Silva, Mike Perry, Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askren.