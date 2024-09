Joe Biden é fotografado usando boné em apoio a Donald Trump

Durante uma cerimônia de homenagem aos ataques de 11 de setembro, o presidente Joe Biden foi flagrado usando um boné vermelho da campanha de Donald Trump, escrito “Trump 2024”.

O episódio ocorreu enquanto Biden conversava com bombeiros no local aonde o voo 93 da United Airlines caiu durante os ataques em Shanksville, Pensilvânia. A Casa Branca afirma que o gesto foi feito para simbolizar a “unidade bipartidária” que se seguiu aos ataques de 2001.

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, explicou no X (antigo Twitter) que o gesto de Biden ocorreu após ele entregar um boné a um apoiador de Trump, que então sugeriu que o presidente também vestisse o boné de Trump como símbolo de cooperação. “Ele o usou brevemente”, comentou Bates. A cena chamou rapidamente a atenção das redes sociais, gerando debates tanto entre os críticos quanto entre os apoiadores de Biden.

O momento acontece em um contexto político delicado, um dia após o primeiro debate entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à presidência. Em 2020, o condado onde fica Shanksville votou massivamente em Trump, com 78% dos votos.

A oposição de Biden explorou rapidamente o incidente. Apoiadores de Trump nas redes sociais afirmaram que o presidente estava “senil” e que ele sequer percebeu o que o boné representava. A campanha de Trump compartilhou um vídeo do momento, com a legenda: “Kamala foi tão mal no debate de ontem à noite, que Joe Biden acabou colocando um boné de Trump”.