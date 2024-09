Maternidade Bárbara Heliodora vai se tornar Unidade de Referência em Saúde Infantil; entenda

Durante entrevista ao ContilNet na transmissão da Expoacre 2024, o secretário de Obras Públicas do Estado, Ítalo Lopes, deu detalhes sobre as obras da Nova Maternidade de Rio Branco, que segue avançada na primeira etapa.

No total, cinco fases da obra devem ser entregues, contemplando diferentes setores de atendimento da nova maternidade. Das cinco, a segunda etapa já foi licitada, teve o vencedor homologado e as obras devem começar ainda em 2024.

Com todas as fases prontas, a nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, para atender gestantes de alto risco.

Ítalo anunciou ainda que as obras da Maternidade são feitas nos moldes da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele informou também que com a inauguração da nova maternidade, os planos do Governo do Estado é de que a antiga, Barbara Heliodora, seja transformada em uma Unidade de Referência em Saúde Infantil.

Maternidade Bárbara Heliodora. Foto: ReproduçãAntes disso, o Hospital da Criança também passa por uma revitalização, que deve ser finalizada em outubro deste ano.

“Esse é um planejamento a longo prazo. Mas a gente precisa lembrar que a Maternidade é tombada e a gente não consegue fazer algumas intervenções mais drásticas”, lembrou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: