Maycon Moreira reúne centenas de pessoas em carreata em Sena Madureira; VÍDEO E FOTOS

O candidato a vereador em Sena Madureira, Maycon Moreira, realizou uma das maiores carreatas do município, e considerada a maior de 2024 pela quantidade de veículos que participaram.

Ao todo, foram quase 400 pessoas caminhando, quase 80 motos e 82 carros. “As pessoas foram caminhando da Feira Velha até o Bosque, em torno de 4km. Muitas pessoas comentaram que foi muito bonito e muitas pessoas participaram”, disse Maycon.

“Quero expressar minha imensa gratidão a todos que compareceram à nossa carreata e passeata. A presença e o apoio de cada um de vocês foram fundamentais e emocionantes. Ver tantas pessoas abraçando nossa campanha com tanto entusiasmo só reforça a certeza de que estamos no caminho certo, lutando juntos por uma Sena Madureira melhor. A caminhada está apenas começando, e com essa união, vamos mais longe. Muito obrigado a todos”, disse o candidato nas redes sociais.

VEJA FOTOS E VÍDEOS: