MDB nacional envia mais de R$ 800 mil para campanha de Jessica Sales; Zequinha ainda não declarou

A ex-deputada federal e candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jessica Sales, já recebeu R$ 840 mil para gastos com a campanha eleitoral deste ano. O valor foi destinado pela direção nacional do MDB, partido de Jessica. A atualização dos valores foi feita no último dia 07 de setembro.

Esse é praticamente o valor total de gastos máximos que Jessica poderá ter durante a campanha. O limite de gastos gerais no 1º turno dos candidatos a prefeito em Cruzeiro do Sul, estipulado pela Justiça Eleitoral neste ano, é de R$ 840.724,60.

Além do MDB, a coligação de Jessica Sales e Tota Filho é composta por PSB, PSD, PT, PCdoB e PV.

Adversário ainda não declarou

O único adversário de Jessica nas eleições deste ano, Zequinha Lima, que disputa a reeleição, ainda não declarou os valores recebidos para gastos na campanha. A coligação dele tem o Progressistas, Republicanos, PDT, PL, Solidariedade, PSDB, Cidadania e União Brasil.