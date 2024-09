Minha Casa, Minha Vida: Governo Lula autoriza a construção de mais de 300 casas em Rio Branco; saiba os locais

No Diário Oficial da União desta sexta-feira (13), o Ministério das Cidades publicou a Portaria MCid Nº 998, assinada pelo ministro Jader Filho, que autoriza a contratação para a construção de 2.609 novos lares pelo Minha Casa, Minha Vida.

Ao todo, o investimento será de R$476,1 milhões, e a expectativa é de que mais de 10 mil brasileiros sejam beneficiados em 10 estados diferentes.

No Acre, a capital Rio Branco foi autorizada a construir 333 moradias populares. As casas serão construídas em forma de conjuntos habitacionais chamados de ‘Minha Dignidade’, nos bairros Rosa Linda e Santo Antônio II.

Com base na Portaria MCid Nº 725, de 15 junho de 2023, todas as moradias a serem construídas estarão localizadas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, e terão acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.

Criação de mais de 6,5 mil postos de trabalhos no Acre

Entre 2024 e 2025, o Acre deverá construir 2.400 unidades habitacionais previstas no Minha Casa Minha Vida, com um investimento aproximado de R$ 390 milhões.

O governo anunciou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada nesta quinta-feira (1), que essa iniciativa deve gerar cerca de 6.583 postos de trabalho no Acre.

O Acre tem 2.432 Unidades Habitacionais selecionadas para a Faixa 1 do Novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Voltadas para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640 em valores atuais), as residências vão contemplar três municípios do estado.

A capital Rio Branco concentra a maior parte das novas moradias. São 2.232 unidades. Os outros municípios selecionados são Cruzeiro do Sul e Xapuri, cada um com 100 moradias.

“Ter uma casa é ter um ninho seu. É você saber que não tem que procurar um galho a cada primavera, que você não tem que correr a cada chuva. É saber que você tem um lugar que é seu. Ali, você vai criar o seu vasinho de flores, vai colocar seu quadro na parede”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Contrato assinado!

Durante a Expoacre 2024, na última semana, o governador Gladson Cameli assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal que autoriza a construção de 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, financiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Ministério das Cidades.

Ao todo, o investimento é de R$ 60 milhões, sendo R$ 38 milhões provenientes do governo federal e R$ 12 milhões do governo do Estado.