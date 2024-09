Miss Amapá desiste e estado enviará outra representante para o Miss Brasil

Eleita Miss Universe Amapá, Lauanda Brito desistiu de concorrer ao Miss Universe Brasil 2024. O anúncio foi feito pela coordenação do concurso amapaense por meio do perfil oficial no Instagram. De acordo com eles, Joana Flexa — a segunda colocada — será enviada em seu lugar.

“A Coordenação do Concurso Miss Universe Amapá vem a público comunicar que a eleita Lauanda Brito, infelizmente, não poderá mais nos representar no Miss Universe Brasil 2024. A desistência da eleita se deu por motivos pessoais e por livre e espontânea vontade”, afirmaram.