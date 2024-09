O Brasil terá o maior número de times envolvidos nas quartas de final das duas principais competições da Conmebol, a Libertadores e a Sul-Americana, que começam nesta terça-feira (17/9). Ao todo serão nove times dentre os 16 classificados nas duas competições. O número iguala o recorde de 2022.

Na Libertadores, cinco times brasileiros estão classificados: Fluminense, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo e Botafogo, esses dois últimos fazem duelo brasileiro. Já na Sul-Americana, os quatro times são Corinthians, Fortaleza, Athletico e Cruzeiro.

Técnicos estrangeiros em alta

Apesar de tantos clubes brasileiros em fases avançadas das duas competições, o número de treinadores brasileiros no comando é pequeno. Apenas três clubes não contam com estrangeiros como treinadores: o Fluminense, com Mano Menezes, o Flamengo, com Tite e o Cruzeiro, com Fernando Seabra.

Força do Brasil

O Brasil passou a ter ainda mais força nessas competições em 2017, a partir das mudanças de critérios de classificação que foram adotadas pela Conmebol, o que garantiu o aumento no número de vagas para os brasileiros. Atualmente são sete vagas diretas, seis pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.