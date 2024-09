Osasuna x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, palpites e prováveis escalações

Em busca de igualar o melhor início de sua história em LALIGA, o Barcelona visita o Osasuna neste sábado (28), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio El Sadar. A partida válida pela oitava rodada tem transmissão ao vivo do Disney+.

As sete vitórias colocam o Barça na liderança isolada da LALIGA, com 21 pontos, quatro acima do vice-líder Real Madrid. Já o Osasuna vem em sétimo lugar, com 11 pontos, e quer entrar na zona de classificação para as competições europeias.

A única vez que o Barça venceu as oito primeiras partidas do Campeonato Espanhol foi na temporada 2013/14. O time comandado por Tata Martino perdeu os 100% de aproveitamento justamente para o Osasuna, na nona rodada. Ou seja, uma vitória neste sábado faz o atual time igualar a marca de 11 anos atrás.

Onde assistir a Osasuna x Barcelona?

Palpites para Osasuna x Barcelona:

André Donke: Osasuna 1 x 2 Barcelona

Osasuna 1 x 2 Barcelona Paulo Cobos: Osasuna 0 x 3 Barcelona

Osasuna 0 x 3 Barcelona Rafael Marques: Osasuna 1 x 3 Barcelona

Prováveis escalações de Osasuna x Barcelona:

Ainda sem perder como mandante, com três vitórias e um empate, o Osasuna tem a chance de repetir a formação que arrancou um empate sem gols com o Valencia, fora de casa. O técnico Vicente Moreno segue sem contar com os lesionados Kike Barja e Iker Munoz.

A provável escalação do Osasuna é: Herrera; Areso, Boyomo, Herrando e Bretones; Torro, Gomez e Moncayola; Pena, Oroz e Garcia.

Com uma lista extensa de jogadores no departamento médico – Ter Stegen, Araujo, Bernal, Christensen, de Jong, Gavi, Fermín Lopez e Dani Olmo –, o técnico Hansi Flick ainda não sabe se vai ter Lamine Yamal à disposição, depois do craque ter deixado o jogo contra o Getafe mancando.

O Barcelona deve iniciar o jogo com: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez e Balde; Casado, Garcia e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.