Pão com rato: mulher acha bicho morto após comer metade do alimento

Nombulelo Mkumla, uma mulher sul-africana, viveu uma experiência aterrorizante ao encontrar um rato morto dentro de um pão da marca Sasko, após já ter comido metade do produto. Mkumla comprou o pão integral em uma loja local enquanto retornava do trabalho. A Pepsico, dona da marca Sasko, se pronunciou sobre o ocorrido, e disse se tratar de um “caso isolado”.

Indignada e em choque, Mkumla compartilhou o incidente no Facebook levantando questionamentos sobre os padrões de segurança alimentar do produto. “Como um roedor pode acabar no meio de um pão?”, escreveu.

No vídeo compartilhado, a sul-africana revelou a descoberta ao abrir duas fatias do pão, expondo pedaços do roedor, além de pelos, entranhas e a cauda do animal. “Fotografei e enviei a imagem para alguns amigos. Um deles respondeu informando que o que eu estava vendo era, de fato, um rato”, comenta.

