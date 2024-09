Polícia prende dois homens acusados de estuprar criança 9 anos em cidade do Acre

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu nesta sexta-feira (6), dois homens acusados de de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos.

O crime teria acontecido durante o Festival do Milho, tradicional no município de Porto Walter, interior do Acre. Um dos suspeito é parente da vítima. O caso segue em investigação.

“As autoridades agiram com celeridade após receberem a denúncia, mobilizando equipes para localizar e prender os suspeitos. Ambos foram detidos e levados à delegacia da cidade, onde permanecerão à disposição da Justiça”, disse nota da Polícia Civil.