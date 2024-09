Porto Velho tem pior qualidade do ar do país nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (18), Porto Velho (RO) voltou a ocupar o topo do ranking de poluição do ar em cidades do Brasil. Por causa das queimadas, a capital marcou 500 pontos na classificação elaborada pela empresa suíça IQAir – que monitora de maneira independente a qualidade do ar de vários locais.

A IQAir usa dados de órgãos públicos, informações de satélite e sensores colaborativos dos aparelhos vendidos pela própria empresa para mensurar a qualidade de ar. O ranking segue o Índice de Qualidade do Ar, que vai de 0 a 500 – quanto maior a pontuação, pior a poluição.

O índice foi criado nos Estados Unidos da América em 1976 e é utilizado como referência global no monitoramento de qualidade de ar. Como contou o Rondoniaovivo, a pontuação de 500 torna o ar de Porto Velho perigoso.

Ainda segundo o site da IQAir, o ar da capital de Rondônia tem uma concentração de material particulado 60 vezes acima da quantidade considerada aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um especialista ouvido pelo jornal recomendou alguns cuidados pessoais durante a queda da qualidade do ar, como usar máscaras faciais em ambientes externos e evitar prática de exercício físico em espaços abertos.

