Possível volta do horário de verão pode alterar eleições no Acre e situação preocupa TSE

O retorno do horário de verão tem sido estudado pelo Governo Federal, principalmente por causa da seca. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, tem apontado preocupação com relação ao possível retorno da medida durante as Eleições 2024 e a divulgação dos resultados.

O jornal Estadão apontou que os interlocutores da ministra afirmam que há risco de aumento na abstenção caso haja um horário para votação no primeiro e outro no segundo turno. Além disso, uma outra preocupação é o fuso horário do Acre, que tem duas horas a menos que Brasília, e a votação inicia às 6h e finaliza às 15h.

Se houver mudança no horário, a votação do Acre poderia terminar às 14h, o que dificultaria a chegada dos eleitores que moram em locais distantes. O horário especial em alguns estados era adotado no mês de outubro até fevereiro do ano seguinte. Em 2018, o então presidente Michel Temer editou o decreto para alterar a data de início do horário de verão para depois do segundo turno das eleições, uma decisão que atendeu ao pedido do ministro Gilmar Mendes, que era presidente do TSE.

Horário de verão

O Acre pode voltar a ter três horas de diferença com relação a Brasília caso o horário de verão retorne. O Governo Federal avalia a possibilidade de retornar com o horário de verão, que foi encerrado em 2019. Se a medida for retomada, o estado do Acre – que já tem duas horas de diferença, ficará com três horas de diferença da capital Brasília durante o período.

A possibilidade está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia por conta da seca no país e da possibilidade do instrumento ser usado para economizar energia. O Jornal O Globo divulgou que o ministro Alexandre Silveira apontou que os estudos avaliam a necessidade do retorno da medida, pois além da questão energética, há efeitos que precisam ser avaliados, como o impacto na economia.

Horário de votação

No próximo dia 6 de outubro, a população de todo o Brasil estará de volta às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal de vereadores e na Prefeitura. Nesse sentido, é importante que o eleitor acreano fique atento para o horário de abertura das seções eleitorais.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a votação no Acre vai começar às 6 horas e se estenderá até às 15 horas. Portanto, o eleitor terá esse espaço de 9 horas para comparecer às seções e exercer a democracia.

Esse horário já tinha sido adotado em 2022 para que as eleições se encerrem no mesmo horário em todo o Brasil, visto que, o Acre está há duas horas de diferença do horário de Brasília.