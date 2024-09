Prefeitura de Brasiléia beneficia vários bairros com asfaltamento

Os trabalhos seguem a todo vapor em Brasiléia, após sofrer a maior alagação de sua história a menos de seis meses a cidade vem sendo reconstruída pela gestão Fernanda Hassem.

A prefeitura já beneficiou os bairros Centro, Leonardo Barbosa, Marcos Galvão 2, José Braúna, Ramal do Polo em parceria com o Deracre e iniciou as melhorias no bairro Eldorado e Marcos Galvão 1 com asfaltamento.

As melhorias são frutos da emenda do deputado estadual Tadeu Hassem que destinou 1,5 milhão para Brasiléia. Destinando 750 mil para a melhoria de ruas e o restante foi destinado para melhorias de ramais.

Os trabalhos de melhoramento beneficiaram todos os bairros de Brasiléia, para o secretário de obras Francisco Lima “o objetivo é melhorar a trafegabilidade das ruas de toda Brasiléia, melhorando assim a vida de cada cidadão”. Destacou Lima.

Os trabalhos seguem no Bairro Eldorado e Marcos Galvão 1, e seguirá nos demais bairros. A prefeita Fernanda Hassem vem quebrando os paradigmas que prefeito em segundo mandato não trabalha. Além da cidade, a prefeitura segue com frentes de trabalho na zona rural, realizando a melhoria de ramais e a construção de pontes.