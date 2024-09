Primeiro debate do candidatos a prefeito na TV: expectativas frustradas e repetições previsíveis

O debate da TV Norte, como era de se esperar, gerou opiniões polarizadas. Enquanto alguns se atrevem a considerar que foi bom, outros, com mais propriedade, o julgam como bastante fraco. Os cabos eleitorais, como de costume, não economizam elogios para seus candidatos, mas, para quem não está imerso em vieses partidários, o debate foi um desfile de repetições.

Os discursos, além de batidos, frequentemente caíram no lugar-comum. Esperava-se algo com mais profundidade e um tom mais elevado, mas o que vimos foi uma série de falas previsíveis.

Embora seja apenas o primeiro debate e haja a possibilidade de que os próximos tragam algo mais relevante, é justo afirmar que o eleitor estava à espera de um nível mais substancial desde o início. O debate prometia mais, mas não entregou o que muitos esperavam.

É DELA!

Uma das principais responsáveis pelo crescente sucesso da campanha do prefeito Tião Bocalom (PL) é a publicitária Charlene Lima. Atuando como uma figura central nos bastidores, Charlene tem executado com eficiência e habilidade as estratégias que lhe foram atribuídas, desempenhando um papel fundamental no impulso positivo da campanha.

MARÇAL x DATENA

Em vez de um debate construtivo de ideias, o que se observou foi uma troca de provocações que resultou em um desfecho lamentável. Quando as emoções se exacerbam a ponto de ofuscar o verdadeiro objetivo de um debate — discutir soluções para os desafios da cidade — é a população que sai prejudicada. A pergunta que permanece é: quando os interesses do eleitor voltarão a ser o foco central dessas discussões?

O PERIGO DA NEGAÇÃO

É possível viajar sem um mapa, seguindo placas, perguntando a quem já esteve lá e mantendo o foco na direção desejada, evitando distrações. No entanto, usar um mapa errado é perigoso, pois além de ignorar sinais importantes, você nega a realidade. E, para esclarecer, este texto não é sobre mapas!

ESTREITANDO OS LAÇOS

O presidente Lula (PT) sancionou duas leis voltadas ao público evangélico do país. A primeira reconhece as expressões artísticas cristãs e as influências do cristianismo, incluindo seus aspectos religiosos, como parte da cultura nacional. A segunda institui o Dia Nacional da Pastora e do Pastor Evangélico, que será comemorado anualmente no segundo domingo de junho, embora não se torne um feriado nacional. Ambas as leis foram aprovadas pelo Congresso Nacional e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16). Essa iniciativa faz parte de uma estratégia do governo Lula para estreitar laços com a comunidade evangélica, um grupo que historicamente apresenta alto índice de desaprovação à administração petista.

SE SAÍRÁ MELHOR QUEM OUSAR

A maioria dos candidatos que provavelmente perderão a eleição este ano está recorrendo às estratégias tradicionais que sempre lhes foram úteis. No entanto, em 6 de outubro, eles descobrirão que o que sempre funcionou pode não ser eficaz para sempre, e que inovações e abordagens inéditas podem ser a chave para a vitória.

BOATOS

Os rumores de que a candidata a prefeita de Feijó, Terezinha de Jesus (PL), estaria considerando desistir da disputa para apoiar o candidato Cláudio Braga (PP) foram desmentidos. Terezinha publicou um vídeo esclarecendo que tais especulações são infundadas e reafirmando seu compromisso com a candidatura.

ENQUANTO ISSO…

Enquanto isso, o delegado Railson Silva (REP) está conduzindo uma campanha inédita em Feijó, com um dinamismo não visto há tempos na terra do açaí. Ele conseguiu atrair importantes lideranças e lidera as pesquisas de intenção de votos realizadas até o momento. O cenário atual parece estar a seu favor.

NÃO TÁ FÁCIL!

Para que o PP consiga eleger seu candidato a prefeito em Feijó, com base nas últimas pesquisas, será necessário um crescimento de 30 pontos. Isso também implicaria que o delegado Railson (REP) precisaria perder os mesmos 30 pontos.

MUITA GENTE INTERESSADA

Não é só o primeiro suplente de deputado do União Brasil, Antônio Pedro, que torce pela vitória de Gilberto Lira em Sena Madureira. Comenta-se nos bastidores que há muitos “peixes grandes” interessados na vitória de Lira.

DIZEM POR AÍ…

Rumores indicam que o grupo da deputada federal Socorro Neri (PP) está se organizando para que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados, enquanto Socorro disputaria uma vaga no Senado. Embora não se possa confirmar a veracidade dessas informações, é sabido que o relacionamento entre a deputada e o PP já não é dos melhores. A grande questão é: qual será a decisão do secretário Aberson Carvalho nessa situação?

PAQUERADOS

Os deputados do PSD, Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro, estão sendo sondados por vários partidos. É pouco provável que ambos permaneçam na sigla para disputar a reeleição em 2026, e parece que os convites para novas siglas já começaram a surgir.

MAILZA

Nos últimos meses, a vice-governadora Mailza Assis (PP) tem emergido como uma figura proeminente, destacando-se não apenas por sua atuação política, mas também pela forma como se conectou com a população. Seu reconhecimento e respeito cresceram em todo o estado devido à sua presença constante em ruas, eventos e ações governamentais. Em um cenário desafiador, Mailza tem demonstrado uma postura de proximidade com as comunidades e mantido uma incansável agenda de trabalho, o que fortaleceu sua imagem de comprometimento e eficácia. Sua habilidade em equilibrar a política com o engajamento comunitário a posiciona como uma liderança influente e respeitada.