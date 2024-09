PS5 vs. PS5 Pro: compare preços, especificações e veja o que muda

As especificações do PS5 Pro foram destacadas pelo arquiteto chefe dos consoles PlayStation, Mark Cerny, durante uma apresentação em vídeo. A unidade gráfica (GPU) do videogame ficou maior e ganhou 67% mais unidades de computação, supostamente 60 UC contra as 36 UC do PS5 original. A memória RAM ficou 28% mais rápida (algo em torno de 560 GB/s contra 448 GB/s do original). Foi mencionado no vídeo que o PS5 Pro é capaz de calcular efeitos de iluminação Ray Tracing com até o dobro ou triplo de velocidade do PS5 padrão. Segundo rumores anteriores ao anúncio do console, os efeitos são calculados por uma unidade própria dedicada a isso.