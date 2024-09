Quem era Maggie Smith, atriz de Harry Potter que morreu aos 89 anos

A atriz Maggie Smith conta com mais de 60 produções em seu currículo, mas tornou-se uma paixão no coração dos fãs de Harry Potter. A artista, que morreu nesta sexta-feira (27/9) aos 89 anos, viveu Minerva McGonagall na saga do bruxo mais famoso do mundo.

Maggie Smith fez sucesso no cinema, no teatro e na televisão. A atriz é vencedora de dois prêmios Oscar, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas.

Durante as gravações do filme Enigma do Príncipe, em 2008, Maggie foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a sessões de quimioterapia. Ela concluiu as filmagens, mesmo em meio ao tratamento.

Além de Harry Potter, ela também teve um papel marcante na série Downton Abbey, como Violet Crawley.

Morte de Maggie Smith

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, os filhos da artista, Toby Stephens e Chris Larkin, dizem que Maggie Smith “faleceu pacificamente no hospital na manhã” de hoje.

“É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, diz a nota.