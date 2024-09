Rio Branco tem quase 20 candidatos inaptos a concorrerem eleições; veja lista e motivos

A capital Rio Branco registrou 317 candidaturas na disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal. Contudo, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), checados pelo ContilNet, desse total, 18 já constam com a candidatura considerada inapta, e não devem seguir nas eleições, isso representa 5,6% do número de candidatos na capital.

Segundo a Justiça Eleitoral, os candidatos inaptos terão seus votos anulados nas urnas, caso recebam votos. Embora existam possibilidades de recurso, é comum que a inelegibilidade seja confirmada antes do pleito eleitoral.

Um dos nomes presentes na lista, segundo o DivulgaCand do TSE, é o ex-deputado federal do Acre, Chicão Brígido, que também já foi ex-prefeito da capital. Ele concorria à vaga de vereador pelo União Brasil.

Segundo a plataforma, a causa do indeferimento da candidatura foi inelegibilidade infraconstitucional.

Quem também aparece na lista é o ex-vereador Cabide, figura conhecida em Rio Branco. Ele teve a candidatura indeferida por ausência de quitação eleitoral. Cabide disputa o cargp pelo Democracia Cristã (DC).

Os partidos que lideram entre as siglas com mais candidaturas inaptas na capital, são: AGIR, com 4 candidatos e Progressistas, com 3.

Veja a lista completa dos candidatos e os motivos do indeferimento:

Candidato Partido Motivo ADALBERTO ALMEIDA AGIR Ausência de quitação eleitoral ARIANA MELO REDE Inelegibilidade infraconstitucional BURRO DO CALAFATE PL Inelegibilidade infraconstitucional CABIDE DC Ausência de quitação eleitoral CAPITÃO JARDIM PROGRESSISTAS Ausência de quitação eleitoral CHAGUINHA DO CALAFATE PRD Renúncia CHICÃO BRIGIDO UNIÃO BRASIL Inelegibilidade infraconstitucional CRIS CASAS UNIÃO BRASIL Inelegibilidade infraconstitucional DIEGO FELIPE AGIR RENÚNCIA