Saiba quanto o Corinthians faturou com classificação na Sul-Americana

A grande vitória do Corinthians, por 3 x 0 diante do Fortaleza na noite dessa terça-feira (24/9), rendeu não somente a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, mas também uma boa quantia em dinheiro. Com a expectativa de chegar ao menos nas oitavas da competição, a classificação para as semis rendeu uma premiação ao Timão.

Por ter passado de fase, o Corinthians faturou 800 mil dólares ( cerca de R$ 4,3 milhões). Ao longo da competição, o time paulista já havia arrecadado 900 mil dólares ( R$ 4,9 milhões) pela participação, outros 600 mil dólares (R$ 3,27 milhões) por terminar a fase de grupos na primeira posição, além de 460 mil dólares (R$ 2,5 milhões) por cada uma das quatro vitórias que teve na primeira fase.

Com a classificação para as quartas, mais 700 mil dólares (R$ 3,8 milhões) entraram nos cofres do Timão. Somando tudo, a equipe chega aos R$ 18,8 milhões de faturamento.

Confira os valores:

Fase de grupos: R$ 4,9 milhões + R$ 2,5 milhões pelas quatro vitórias

Oitavas de final: R$ 3,27 milhões

Quartas de final: R$ 3,8 milhões

Semifinal: R$ 4,3 milhões

Caso seja campeão, o Corinthians pode receber outros 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões). Se acabar com o vice a equipe recebe 2 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões).