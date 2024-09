Sebrae incentiva o empreendedorismo durante Exposena 2024

De 21 a 25 de setembro, a cidade de Sena Madureira será palco de uma programação repleta de cultura e agronegócio durante a Exposena 2024. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal e do Sebrae, com apoio do Governo do Acre, Banco da Amazônia, Sicredi, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação dos Criadores de Nelore, Honda Star Motos e CIA Cuiabá.

De acordo com a gerente de Produtos e Mercado do Sebrae no Acre, Lívia Maia, a instituição visa fortalecer a cultura empreendedora local, incentivando a participação de micro e pequenos empreendedores na exposição, além de contribuir na realização do evento.

“A Exposena é um dos principais eventos da região, o que representa uma grande oportunidade para as empresas exibirem e comercializarem seus produtos. Além disso, os visitantes podem conhecer mais sobre os serviços oferecidos pelo Sebrae, como capacitação e suporte em todas as fases do negócio, seja no campo, na cidade ou na floresta”, disse a gerente. O evento também contará com a participação de 25 grandes empresas dos ramos do comércio, serviços e agronegócio, totalizado 85 expositores durante as cinco noites.

No local, haverá o Espaço Sebrae com jogos interativos, óculos de realidade virtual, apresentação das soluções digitais e atendimento da unidade móvel com orientações sobre gestão de negócios, acesso ao crédito, direcionamento para consultorias e palestras. Além disso, haverá um espaço dedicado à piscicultura com as principais espécies comercializadas no Acre.

Siga @sebraenoacre nas redes sociais e fique por dentro da programação do Sebrae durante a Exposena 2024.

Programação de Shows Exposena: