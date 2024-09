Sem pistas, Iapen segue com buscas por detentos que fugiram de presídio há uma semana

A Polícia Penal do Estado do Acre continua as buscas, após uma semana da fuga, dos detentos Rodrigo Duarte Gomes e Adelcivane Gomes de Azevedo, da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

O caso ocorreu dia 9 de setembro, quando os fugitivos conseguiram escapar da cela número 12, do Bloco “3”, usando ferros da própria estrutura do local para fazer um buraco na laje, por onde passaram.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), a Polícia Penal mantém as buscas, mas não se tem novidades sobre o caso, e nem é possível dar detalhes sobre a operação para não atrapalhar as investigações.

Segundo o histórico dos detentos, Adelcivane Gomes de Azevedo já havia fugido do mesmo presídio em julho deste ano, junto com outros três presos. Ele foi recapturado 7 dias depois, enquanto pedalava na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul.

Já Rodrigo Duarte Gomes foi sentenciado a 35 anos de prisão por homicídio qualificado por feminicídio, furto e ocultação de cadáver. Ele cumpre pena por ter matado a namorada e jogado o corpo em uma cisterna em agosto de 2020.