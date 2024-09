Situação da seca piora e nível do Rio Iaco baixa para 34 centímetros no interior

A Defesa Civil Municipal registrou nesta segunda-feira (9) o menor nível do rio Iaco dos últimos 19 anos em Sena Madureira. Conforme os dados, a régua amanheceu medindo apenas 34 centímetros, bem abaixo da cota de alerta que é de metros.

Nas últimas 24 horas, houve diminuição de 1 centímetro no volume das águas. “Infelizmente, a situação do rio Iaco continua bastante crítica. Um cenário dessa natureza tinha sido verificado em 2005. De lá para cá, a situação transcorria normal, porém, neste ano, estamos enfrentando uma das maiores secas da história. Quem mora nas comunidades do rio Iaco, nos seringais, não consegue passar de barco em vários trecho do rio e a única alternativa finda sendo os ramais”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil em Sena.

O Governo do Estado, via Saneacre, vem adotando várias medidas para não deixar faltar água potável para a população. Recentemente, a produção de água diminuiu de 90 para 70 litros por segundo.

Por enquanto, o abastecimento segue regularmente, mas a equipe da Saneacre pede que a população evite o desperdício, pois a situação é bastante adversa.