Trz Crew leva cultura urbana de artistas locais e internacionais para a Expoacre 2024

O coletivo de arte urbana, Trz Crew, levou para a Expoacre 2024, uma exposição, atrações e um sorteio para quem participa de seu estande. Ao ContilNet, a integrante, Natielly Castro falou sobre o trabalho, nesta quinta-feira (05).

“O nosso estande é realmente sobre cultura urbana, sobre grafite, e tem vários produtos da Trz disponíveis, além de obras de artistas locais, nacionais e internacionais”, afirma Natielly.

Além da exposição de diversas telas, o estande está promovendo um sorteio que tem atraído o público.

Para participar, basta tirar uma foto no estande e marcar o perfil da Trz Crew nas redes sociais. O prêmio é uma tela exclusiva do artista JRT, membro do coletivo.

“A pessoa chega aqui, tira foto em qualquer espaço do estande, marca o nosso arroba e participa do sorteio da tela”, explica Natielly.

Veja a galeria: