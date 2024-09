URGENTE: Rio Acre atinge o pior nível da história ao se igualar à marca de 2022

O nível das águas do Rio Acre se igualou a pior cota já registrada em Rio Branco. Nesta sexta-feira (20), segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco, o manancial chegou a marca de 1,25 metros, a mesma registrada em outubro de 2022.

A redução nas últimas 24 horas foi de 2 centímetros. Nos últimos dias, o Rio Acre sofreu oscilações, entre baixas, estabilidades e leves subidas no nível das águas.

Há diversos dias a capital acreana não registra chuva significativa para aumento no nível das águas.

Plano de Emergência

O prefeito Tião Bocalom assinou no final de junho o decreto de emergência em razão do baixo nível do Rio Acre na capital acreana.

“Diante da situação de escassez hídrica, e frente a ações de mitigação de desastres já implantadas, mesmo assim sendo necessário mais ações emergenciais, necessário se faz a decretação de Situação de emergência, conforme parecer técnico e estudos feitos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, demonstrando a situação de anormalidade pela estiagem que se iniciou”, disse nota da Prefeitura.

Escassez hídrica

Na edição do Diário Oficial da União do final de julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez hídrica no Rio Acre e o Rio Iaco, ambos no Acre.

A medida tem como objetivo intensificar os processos de monitoramento hidrológico dessas bacias, identificando impactos sobre usos da água e propondo eventuais medidas de prevenção e mitigação desses impactos.

Na semana anterior, em outro rio no Acre – o Purus – também já havia sido declarada a escassez hídrica.

O decreto é válido até o dia 30 de novembro, podendo ser prorrogado mediante análise técnica.