Veja carros que Endrick, Vini Jr e outros craques do Real Madrid ganharam

Em evento já tradicional do Real Madrid, os jogadores do elenco e o técnico Carlo Ancelotti receberam carrões avaliados em mais de R$ 1 milhão de um dos patrocinadores do clube, nesta quinta-feira (26).

Entre os presenteados, claro, estão os quatro brasileiros do time: Vinicius Jr., Rodrygo, Éder Militão e Endrick, que foi agraciado pela primeira vez.

O evento, realizado no Estadio Alfredo Di Stéfano, marca a terceira edição da ação da BMW, patrocinadora do clube, com o elenco principal, e contemplou apenas modelos elétricos da marca.

Os modelos que os jogadores puderam escolher foram: BMW i5, BMW i7, BMW XM e BMW iX. Veja as fotos na galeria abaixo: