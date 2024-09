Vídeo: irmãs revelam como Deolane está na prisão e citam perseguição

Daniele e Dayanne Bezerra, irmãs da advogada Deolane Bezerra, atualizaram os seguidores sobre a prisão da influenciadora e de Solange Bezerra, matriarca da família. A primeira, que também é advogada, contou que o pedido de prisão domiciliar foi negado, e voltou a afirmar que as familiares são inocentes.

Veja o vídeo:

View this post on Instagram

Em seguida, Daniele explicou: “Ao contrário do que a mídia tem falado, a audiência de custódia é apenas um procedimento para verificar o que realmente aconteceu na prisão, se houve maus-tratos ou se o mandado de prisão foi cumprido conforme a lei manda. E assim ocorreu, conforme pedimos”.

“Solicitamos a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar diferente, como a prisão domiciliar, mas isso foi negado. Impetramos um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e também fizemos o pedido de revogação diretamente na vara para a autoridade judicial que concedeu a prisão preventiva. Confiamos no judiciário e na justiça do Estado de Pernambuco e acreditamos que tudo isso vai ser resolvido”, completou.