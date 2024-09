VÍDEO: Michelle Bolsonaro e Celina Leão convidam rio-branquenses para Grande Comício 22 nesta sexta

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, acompanhada da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP-DF) gravaram um vídeo nesta quarta-feira (25) convidando a população de Rio Branco para um grande comício.

A dupla estará presente no ato, que conta com a participação de grandes líderes locais que apoiam a coligação Produzir para Empregar, com Bocalom prefeito e Alysson Bestene vice.

No vídeo, elas comemoram a vinda ao Acre — que já foi adiada em ocasião passada por conta da poluição — e convidam a todos para este grande evento. “Todos juntos, fortalecendo a direita no nosso país”, conclama Michelle.

Já Celina destaca o tamanho da aliança pró-Bocalom: “Estaremos juntas, apoiando essa grande aliança”.

Além do comício, Michelle cumpre outros compromissos de agenda no estado, que vão desde gravações para a campanha Bocalom/Alysson a um encontro fechado com a vice-governadora Mailza.

Veja: