VÍDEO: Pescadora fisga peixe gigante em Rondônia e viraliza

Uma pescadora compartilhou nas redes sociais o emocionante momento em que fisgou uma grande pirarara no Rio Guaporé, em uma área localizada no Distrito de Alta Floresta do Oeste, no município de Rolim de Moura, Rondônia.

O vídeo, que rapidamente viralizou entre moradores da região, mostra a pescadora lutando para retirar o peixe do rio com o auxílio de um guia.

Nas imagens, a pescadora aparece vibrante em meio a resistência do peixe, que estava enroscado. Com muito esforço, ela consegue erguer a pirarara, exibindo-a com um sorriso de felicidade e satisfação.

O peixe, conhecido por seu porte robusto, é considerado um troféu entre os praticantes da pesca esportiva.

A pescadora, emocionada, agradeceu o apoio do guia e celebrou a captura.

Veja o vídeo: