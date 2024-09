VÍDEO: temporal derruba casas em cidade do interior do Acre e causa prejuízo

Os moradores da zona rural de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, passaram por momentos de aflição na noite desta quarta-feira (4) por conta de um forte temporal. Segundo relatos, o vento foi tão forte que chegou a derrubar duas casas que ficam localizadas em uma aldeia.

Apesar disso, não há relatos de moradores feridos. Portanto, os danos foram apenas de ordem material.

Em um vídeo gravado, um morador do local relatou a situação. “O vento de ontem destruiu a casa do meu irmão. Graças a Deus que não aconteceu uma tragédia com os moradores”, destacou.

Confira o vídeo: