Voepass deixa de fazer rota de voo de avião que caiu em Vinhedo

A Voepass anunciou a suspensão temporária de voos diários para alguns destinos pelo país, incluindo o trajeto que sai do município de Cascavel (PR). A medida entrou em vigor na última segunda-feira (2).

A decisão acontece após o acidente envolvendo uma aeronave da empresa que matou todas as 62 pessoas a bordo, em 9 de agosto. O avião havia decolado do município paranaense e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

À CNN, a Voepass informou em nota que além do destino mencionado, outros oito não terão voos diários até dia 26 de outubro, quando a companhia irá replanejar os trechos para a próxima temporada.

Os destinos Fortaleza (CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA) deixaram de operar em 9 de agosto, mesmo dia do acidente, enquanto as rotas Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN), no último dia 26.

Com relação aos trechos São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO), as atividades foram paralisadas na última semana, em 2 de setembro.

Segundo a companhia, os passageiros que adquiriram bilhetes para os trechos que foram cancelados, serão tratados conforme a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que garante o direito a reembolso.

A empresa alega que a medida foi tomada para a realização de “uma readequação em sua malha”, causada por uma aeronave a menos.

Relembre o caso

O voo 2283 da Voepass, que saiu da cidade de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, caiu em Vinhedo, no interior do estado paulista, no começo da tarde de 9 de agosto. Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião, de prefixo PS-VPB, modelo ATR 72-500, morreram de politraumatismo, de acordo com a Polícia Científica.