Xbox tem jogos com até 98% de desconto para Xbox One e Series S|X

Vambora de promoção?! Se liga aqui nos melhores jogos para Xbox em promoção nesta semana! Listamos vários games para Xbox One, Xbox Series S e Series X com preço reduzido e até 98% de desconto.

Nesta semana, entre as principais ofertas de jogos para Xbox, você vai encontrar todos os títulos como Alan Wake 2, A Plague Tale: Innocence, Dragon’s Dogma: Dark Arisen e The Crew 2, que está custando apenas R$ 3,60.

As melhores promoções para Xbox na Microsoft Store

A seguir, você confere a nossa lista com as 25 melhores promoções de jogos para Xbox One, Series S e Series X disponíveis nesta semana na Microsoft Store, com descontos de até 98% e preços a partir de R$ 3,60:

