10 jogos para curtir com os amigos online no PC e se divertir sem custos

Jogos para curtir com amigos online no PC são uma boa forma de se divertir sem gastar nada, sobretudo com games disponíveis de graça. Títulos como Call of Duty: Warzone 2.0 e seu battle royale para até 150 jogadores ou a euforia de Rocket League, onde carros aceleram e disputam partidas de futebol acrobáticas são exemplos de nomes multiplayer. Vale citar ainda Among Us, com uma proposta ideal para um grupo fechado de amigos ou mesmo Counter-Strike 2 (CS2), que permite uma gameplay cooperativa para disputar com outros grupos. Veja, a seguir, 10 games ideais para jogar com amigos online no PC sem gastar nada.