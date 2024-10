15 jogos do PS2 que você jogou na infância e provavelmente não lembra

Beyond Good & Evil (2003) é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, produzido pela Ubisoft, e ambientado em um planeta sob ataque de alienígenas conhecidos como DomZ. Na trama, Jade, uma repórter rebelde, é forçada a lutar contra as criaturas para expor uma conspiração de dominação do planeta. Ela utiliza uma câmera fotográfica, um bastão e muita determinação. Além do PlayStation 2 (PS2), a versão original foi lançada para GameCube, Xbox, Xbox 360, PS3 e PC, mas foi removida das lojas digitais antes do lançamento de Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition, um remaster disponível por cerca de R$ 99,90 no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (incluso no Ubisoft+).