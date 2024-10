Acre recebe nova remessa de doses de vacina contra Covid-19 na próxima semana

O Acre deve receber novas doses de vacina contra Covid-19 na próxima terça-feira (29). A nova remessa do Ministério da Saúde são de 1,2 milhão de doses de imunizante. O novo lote é parte da compra emergencial de imunizantes atualizados e 23 estados já receberam.

A pedido do próprio estado. Acre, Amapá, Amazonas e Rio Grande do Sul recebem na terça-feira, por questões logísticas da companhia aérea.

“As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 acontecem principalmente entre as pessoas que não tomaram as doses recomendadas. Não deixem de se vacinar. Vacinas salvam vidas”, reforça a ministra Nísia Trindade ao Ministério da Saúde.

A cobertura vacinal contra a Covid-19 indica que 86% da população brasileira completou o esquema primário, com duas doses.

Atualmente, a imunização é recomendada, rotineiramente, para o público prioritário: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças, entre outros. Também é indicada para a população que não completou o esquema primário, de duas doses.

A pasta realiza envios regulares de vacinas aos estados, que são responsáveis por abastecer os municípios.

Não há falta generalizada de vacinas no Brasil. O Ministério da Saúde adota estratégias para manter a vacinação em dia e garantir a proteção da população. Todas as ações são realizadas em diálogo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).