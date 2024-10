Acre recebe quase R$ 10 milhões para transporte de mais de 40 mil alunos de áreas rurais

O Acre recebeu R$ 9,72 milhões do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). O valor beneficia 48,02 mil estudantes acreanos residentes em áreas rurais. O investimento é 81,2% superior ao repasse de R$ 5,36 milhões feito ao estado em 2022.

O Pnate tem o objetivo de apoiar o transporte desses estudantes por meio de assistência técnica e financeira, em caráter suplementar, a estados, municípios e o Distrito Federal. Os valores são transferidos em duas parcelas anuais, usualmente em março e agosto.

O cálculo do total destinado às Unidades da Federação é baseado no número de alunos residentes em áreas rurais que necessitam do transporte escolar em cada localidade, conforme o censo escolar do ano anterior, multiplicado pelo valor per capita definido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).