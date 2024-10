Acre registra diminuição de mais de 50% em casos de Covid-19 em 2024

Dados do último Boletim Covid-19, referente à Semana Epidemiológica (SE) 41, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), entre janeiro e os primeiros dias de outubro, já foram confirmados 2.135 casos de Covid-19.

Apenas em 2024, 11 mortes foram confirmadas em decorrência da doença. Desde o início da pandemia até o momento, foram notificados 401.124 casos, com 169.618 confirmados e 2.083 mortes.

Com os esforços da Saúde do Acre e ampliação da vacinação, foi observado uma diminuição significativa no número de casos graves e mortes pela doença em 2023 e 2024.

Apesar do número alto de casos, o estado do Acre registrou uma diminuição de 56,2% em relação aos casos registrados entre a semana epidemiológica 01 e 41 de 2023, quando foram notificados 4.881 casos.

Em 2023, a incidência foi de 896,1 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Cruzeiro do Sul. Em 2024, até a SE 41, a incidência está em 238,7 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Assis Brasil.

A distribuição dos casos confirmados por município em 2024 mostra Assis Brasil com a maior incidência, seguido por Cruzeiro do Sul e Jordão.

Em 2024, a maioria dos casos confirmados está na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino, e 40 a 49 anos para o sexo masculino, com uma maior proporção de casos no sexo feminino (62,3%).