Covid-19: Acre tem uma das piores coberturas vacinais do país com a dose bivalente

Dados do Ministério da Saúde, atualizados na última segunda-feira (20), apontam que quase 80% da população não completou o esquema de vacinação bivalente contra Covid-19.

O Acre é um dos estados com menor cobertura vacinal da Covid-19, com 12,9%, atrás apenas do Mato Grosso, com 10,1% e Tocantins, com 12,1%.

O estado do Acre está na faixa vermelha, junto com outros 23 estados. Apenas o Piaui, com 28,9%, Distrito Federal, com 28% e São Paulo, com 26,7% estão na faixa laranja.

Segundo os dados, foram aplicadas 84.313 doses bivalente. O Jordão é o município com maior taxa de cobertura vacinal, com 49,2%, seguido de Santa Rosa do Purus (38,2%), Marechal Thaumaturgo (24,3%). O município com menor taxa é Capixaba, com 5,2%. A capital acreana está em 7º lugar, com 15,3% de cobertura vacinal da dose bivalente.

Os adolescentes de 12 a 17 anos são o público com menor taxa de vacinas aplicadas, com apenas 5,1%. Já os idosos entre 75 a 79 anos são os que mais se vacinaram, com taxa de 39,5%.